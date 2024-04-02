Антон Павлович Чехов сказал: "Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят". Эти слова А.П. Чехова известны каждому из нас с раннего детства.
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Антон Павлович Чехов сказал: "Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят". Эти слова А.П. Чехова известны каждому из нас с раннего детства.