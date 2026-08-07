МИД РФ укрепил связей Оренбурга с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией

Оренбург укрепляет связи с Узбекистаном и Киргизией, а Казахстан остается ключевым партнером. Глава МИД РФ в Оренбурге Андрей Хибаков выделил важность многолетних приграничных связей с Казахстаном, включающих самый протяженный участок границы в 1876 километров.