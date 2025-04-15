Россиянам назвали два продукта, которые можно есть в первые дни после поста

Расширять рацион после длительного периода поста нужно постепенно. Так, в первые два дня можно добавить легкоусвояемые белки, например, яйцо, нежирные сорта мяса — индейку, курицу, посоветовала в беседе с RT врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина.