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Агент Фирмино подтвердил, что форвард уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона: «Это было невероятное приключение»

Агент Фирмино подтвердил, что форвард уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона: «Это было невероятное приключение»

Агент Роберто Фирмино подтвердил, что нападающий покинет «Ливерпуль» в конце сезона. «Наш план на ближайшие недели – показать тренеру и «Ливерпулю» лучшую версию Роберто, чтобы красиво попрощаться.

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