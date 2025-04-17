Памятник «Алёша-Сибиряк» на набережной Обского моря восстановят к 9 Мая в Новосибирске

К празднованию годовщины Победы в ВОВ готовятся в Новосибирской области. Мемориалы и памятники воинам приводят в порядок, в Советском районе областного центра идут работы по восстановлению памятника «Алёша-Сибиряк» на улице Новоморской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии