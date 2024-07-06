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Татарстан поднимает ставки: Минниханов удвоил подъемные контрактникам – до 1,5 миллиона

Татарстан поднимает ставки: Минниханов удвоил подъемные контрактникам – до 1,5 миллиона

Вчера 10K прочитали Самая большая в России единовременная выплата будет действовать только до 31 июля «Бойцы на передовой должны быть спокойны за свои семьи, и это наша задача», — заявил сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов.

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