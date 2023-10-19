Поседевший и осунувшийся: сбежавший из России Ревва вернулся на сцену и перепел хит Шатунова

В последние несколько месяцев россияне услышали много нового про исполнителя Александра Ревву. Печальным откровением для публики стало то, что кумир миллионов, талантливый юморист и певец, оказывается, состоит в плохих отношениях со своими родителями, совсем не хочет общаться с матерью и отказывается помогать ей даже в моменты, когда той необходимо решить проблемы со здоровьем.