Поседевший и осунувшийся: сбежавший из России Ревва вернулся на сцену и перепел хит Шатунова

В последние несколько месяцев россияне услышали много нового про исполнителя Александра Ревву. Печальным откровением для публики стало то, что кумир миллионов, талантливый юморист и певец, оказывается, состоит в плохих отношениях со своими родителями, совсем не хочет общаться с матерью и отказывается помогать ей даже в моменты, когда той необходимо решить проблемы со здоровьем.
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