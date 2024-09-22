Волков и Ган могут подраться на UFC 310 в декабре

«Бой может быть перенесен на UFC 310», – сообщили в промоушене. Напомним, изначально Александр Волков и Сирил Ган должны были подраться 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ), но бой не состоится из-за травмы россиянина.
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