Прогноз погоды в Крыму на сегодня • Симферополь: +19🌤 • Севастополь: +20°⛅ • Ялта: +21°🌤 • Алушта: +17°, 🌥️ • Евпатория: +19°🌤 • Саки: +19°🌤 • Бахчисарай: +13°, 🌦 • Джанкой: +21° 🌤 • Судак: +17°🌤 • Феодосия: +17° 🌥 • Керчь: +16 🌥 • Черноморское: +17°, 🌥 Крым Оперативный.
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