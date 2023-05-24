Британский аналитик Уилдон: передача Киеву ракет Storm Shadow поставит Лондон в критическое положение

Британский аналитик Говард Уилдон в интервью Daily Mail заявил о том, что у Великобритании в скором времени иссякнут запасы вооружения, если она не прекратит поставки Украине.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
Свежие комментарии