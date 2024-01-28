Заместитель министра обороны вручил медали писателям

27 января в Центральном доме Российской армии заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил награды писателям, активно помогающим фронту и отражающим СВО в своих произведениях.
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