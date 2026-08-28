В Актау обсудили новые подходы к военно-патриотическому воспитанию молодежи

В Молодежном центре Актау прошла двухдневная обучающая программа в рамках проекта AQSAUYT. Мероприятие при поддержке управления молодежной политики Мангистауской области было направлено на развитие военно-патриотического воспитания молодежи и повышение гражданской ответственности, передает inAktau.
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