В Актау обсудили новые подходы к военно-патриотическому воспитанию молодежи

В Молодежном центре Актау прошла двухдневная обучающая программа в рамках проекта AQSAUYT. Мероприятие при поддержке управления молодежной политики Мангистауской области было направлено на развитие военно-патриотического воспитания молодежи и повышение гражданской ответственности, передает inAktau.