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Царьград

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Григоренко отверг превращение "Госуслуг" в аналог TikTok

Григоренко отверг превращение "Госуслуг" в аналог TikTok

На ВЭФ Дмитрий Григоренко заявил, что "Госуслуги" не станут аналогом TikTok. Максут Шадаев ранее подчеркнул, что задача сервиса — стать масштабной медиаплатформой без мессенджера.

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