Санкциями против российских ресурсов Запад загоняет себя в тупик Российские компании переориентируются на рынки дружественных государств 12 апреля Великобритания и США расширили санкции в отношении России в сфере торговли металлами.
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