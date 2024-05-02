Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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  • Юрий Ильинов
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Санкциями против российских ресурсов Запад загоняет себя в тупик

Санкциями против российских ресурсов Запад загоняет себя в тупик

Санкциями против российских ресурсов Запад загоняет себя в тупик Российские компании переориентируются на рынки дружественных государств 12 апреля Великобритания и США расширили санкции в отношении России в сфере торговли металлами.

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