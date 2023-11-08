Пограничник и следователь ИП Чеканы стали фигурантами уголовного дела

Следователь Главного инспектората Пограничной полиции и следователь Инспектората полиции Чекан Управления полиции муниципия Кишинев подозреваются в истребовании и получении через посредников денежных средств в размере 5000 евро за неисполнение своих функциональных обязанностей по делу, находящемуся в их ведении.