Цифровые сервисы помогают новосибирцам решить практически любой вопрос

Робот Макс от Госуслуг научится помогать жителям Новосибирской области с получением региональных услуг, а информация об освобождении школьников от уроков физкультуры станет появляться в электронном журнале автоматически.
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