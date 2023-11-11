Возвращение под давлением

Мария Беликова Вот почему растёт авторитет Сталина. При нём воры сидели в лагерях, а не занимались вывозом денег! Такая ситуация, как с этими Фридманами, Авенами была просто НЕВОЗМОЖНА! Наверное, без методов Сталина нам не обойтись! Да что там Сталин! Даже при Брежневе вывозить за кордон более 100 руб. было запрещено. А сейчас вывозят миллиардами.

Владимир Соловьев "Фридман и Авен перевели немалые ресурсы террористической организации "Украина". И КАК ТЕПЕРЬ ИХ ЗАЩИЩАЕТ ПЕСКОВ НА ВСЮ СТРАНУ!