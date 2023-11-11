Анатолий Вассерман - о проблемах сбежавших богачей. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев Для успеха на чужбине обычно требуется куда больше усилий, чем для такого же успеха на родине.
Возвращение под давлением
Комментарии
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Мария Беликова
Вот почему растёт авторитет Сталина. При нём воры сидели в лагерях, а не занимались вывозом денег! Такая ситуация, как с этими Фридманами, Авенами была просто НЕВОЗМОЖНА! Наверное, без методов Сталина нам не обойтись! Да что там Сталин! Даже при Брежневе вывозить за кордон более 100 руб. было запрещено. А сейчас вывозят миллиардами.
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23 час.
Владимир Соловьев
"Фридман и Авен перевели немалые ресурсы террористической организации "Украина". И КАК ТЕПЕРЬ ИХ ЗАЩИЩАЕТ ПЕСКОВ НА ВСЮ СТРАНУ!
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23 час.
фарид сабиров
Как н они на хрен граждане ??? Только если доброПорядкомСтащившие а не доброПорядочные . Они грабили Нашу Родину Россию и Народ. А как запахло жаренным свалили . А как там прижали Финансы так сразу сюда обворовывать . В Сибирь на пожизненно без права на компот
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23 час.
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