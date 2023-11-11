Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

7 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пенсионер
    То, что чужое гражданство или собственность за границей это путь к зависимости, в народе говорят давно. Власть имущие...Из элиты на нары:...
  • sergo galin
    наши правители поступили жестче , провели красную линию , на которую уже и краски закончилисьВидимо, только то...
  • Александр Денисов
    Жиды просраLи свой холокост, кто им теперь, после уничтожения детей в Газе, сочувствовать будет?Видимо, только то...

Возвращение под давлением

Возвращение под давлением

Анатолий Вассерман - о проблемах сбежавших богачей. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев Для успеха на чужбине обычно требуется куда больше усилий, чем для такого же успеха на родине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Мария Беликова
Вот почему растёт авторитет Сталина. При нём воры сидели в лагерях, а не занимались вывозом денег! Такая ситуация, как с этими Фридманами, Авенами была просто НЕВОЗМОЖНА! Наверное, без методов Сталина нам не обойтись! Да что там Сталин! Даже при Брежневе вывозить за кордон более 100 руб. было запрещено. А сейчас вывозят миллиардами.
Ответить
23 час.
Владимир Соловьев
&quot;Фридман и Авен перевели немалые ресурсы террористической организации &quot;Украина&quot;. И КАК ТЕПЕРЬ ИХ ЗАЩИЩАЕТ ПЕСКОВ НА ВСЮ СТРАНУ!
Ответить
23 час.
фарид сабиров
Как н они на хрен граждане ??? Только если доброПорядкомСтащившие а не доброПорядочные . Они грабили Нашу Родину Россию и Народ. А как запахло жаренным свалили . А как там прижали Финансы так сразу сюда обворовывать . В Сибирь на пожизненно без права на компот
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх