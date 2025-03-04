Белый дом изучает план смягчения санкций против России

Администрация президента США поручила госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой, передает Рейтер со ссылкой на источники.
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