Столтенберг заявил, что НАТО не намерено вводить войска на Украину: новости СВО на утро 10 мая

На этом фоне ИноСМИ решили, что после Часова Яра ВС РФ зайдут в самое сердце Украины. Столтенберг заявил, что НАТО не будет вводить войска на Украину: Киев об этом не просил Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался о вероятности отправки войск блока на Украину.
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