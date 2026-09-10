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Царьград

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Бадра Гунба утвердил учения ВС Абхазии и России в октябре

Бадра Гунба утвердил учения ВС Абхазии и России в октябре

В октябре в Абхазии пройдут совместные учения Вооружённых сил Абхазии и России. С 12 по 16 октября подразделения, включая артиллерию и авиацию, отработают современные методы применения войск под руководством Бадры Гунбы.

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