Русский компас Фото: 74.ру. Почти два года продолжалось следствие по делу о массовой драке в челябинской школе.
Будут лечить: русским парням, защитившим школьников от мигрантов, вынесли приговор
Комментарии
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олег юдин
Значит это безобразие имеет более глубокие корни. Но тогда русский народ унижали, чтобы СССР не развалить. А сейчас чего? Ну до смешного доходит, сами своих граждан за щепку из за бугра удавить готовы. Но они так со своими не делают, прикрывают в любом случае. А что же мы? Если ситуацию не поменять, наше государство точно развалится.
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43 мин.
Олег Самойлов
А вот мой тезка не мог бы предположить, ОТКУДА ушки растут? Мне ваше мнение ОЧЕНЬ интересно! Расскажите СВОЕ видение проблемы!
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16 мин.
NB
Nikolay Boyko
Зато сейчас черножопые твари вякают
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4 мин.
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