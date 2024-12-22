Будут лечить: русским парням, защитившим школьников от мигрантов, вынесли приговор

олег юдин

Значит это безобразие имеет более глубокие корни. Но тогда русский народ унижали, чтобы СССР не развалить. А сейчас чего? Ну до смешного доходит, сами своих граждан за щепку из за бугра удавить готовы. Но они так со своими не делают, прикрывают в любом случае. А что же мы? Если ситуацию не поменять, наше государство точно развалится.