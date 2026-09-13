Пассивность США у «ворот» Красного моря отражает их прогрессирующее бессилие на Ближнем Востоке

Йеменское движение «Ансар Алла», известное в публицистической литературе и в журналистике как хуситы, взяло под контроль все западное побережье Красного моря в Йемене, сообщает телеканал Al Jazeera (и другие СМИ) со ссылкой на источники: «Захватив ключевой город Моха на Красном море, йеменские хуситы взяли под контроль все побережье, расширив свой контроль над стратегически важным Баб-эль-Мандебским проливом» Фото: IMAGO, Hamza Ali, Global Look Press Ранее, утром 11 сентября силы, «Ансар Алла» захватили стратегически важный прибрежный город Дубаб на юго-западе Йемена, расположенный в мухафазе Таиз.