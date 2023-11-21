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Мостовой о 1-м голе Пруцева за сборную: «Его талант был заметен и раньше, но Абаскаль почему-то не ставил его на матчи»

Мостовой о 1-м голе Пруцева за сборную: «Его талант был заметен и раньше, но Абаскаль почему-то не ставил его на матчи»

Хавбек «Спартака» отличился в товарищеском матче с Кубой (8:0). «Думаю, трудно сейчас говорить о ситуации, которая сложилась с Соболевым в «Спартаке».

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