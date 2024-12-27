Россия перед санкциями ЕС перенаправила экспорт сжиженного газа в Азию

Россия адаптировала экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) к новым условиям после ввода санкций Евросоюза, перенаправив поставки в Центральную Азию и Китай, следует из отчета ценового агентства Argus.
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