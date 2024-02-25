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Как правильно делать инъекции? Непременно сохрани себе эту информацию, пригодится!

Всегда боялся уколов и никогда не мог предположить, что научусь делать их самостоятельно! Но в жизни случается всякое, и однажды я оказался в непростой ситуации: мне срочно надо было сделать укол гормонального препарата от аллергии.

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