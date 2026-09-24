БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Миссия невыполнима»: Попытки срыва выборов в России, организованные Украиной и Западом, привели к обратному результату

«Миссия невыполнима»: Попытки срыва выборов в России, организованные Украиной и Западом, привели к обратному результату

Андрей Кортунов: «К власти в Европе скоро придет новая элита, и переговоры Россия будет вести с ней, а не с Каей Каллас» Ирина Мишина Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Материал комментируют: Андрей Кортунов МИД России выступил с официальным заявлением: киевский режим используют в качестве инструмента для попытки срыва выборов в Госдуму.

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