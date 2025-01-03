Битва за Курахово: ВС РФ зачищают промзону, ВСУ пытаются не допустить падение Дачного

Освобождение российскими войсками города Курахово в ДНР близится к своему завершению. Части противника уже выбиты из многоэтажной застройки, которая перешла под контроль ВС РФ почти нетронутой.
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