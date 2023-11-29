Западные аналитики нашли «шлюз», через который новые немецкие автомобили текут на продажу в подсанкционную Россию

Киргизия перенаправляет продукцию немецкого автопрома в находящуюся под санкциями Россию. Такое заявление на своей странице в социальной сети Х написал главный экономист Института международных финансов (IIF, США) Робин Брукс.
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