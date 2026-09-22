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Казанда авыл хуҗалыгы продукциясе һәм техник эшләнмәләр ярминкәсе узачак

Казанда авыл хуҗалыгы продукциясе һәм техник эшләнмәләр ярминкәсе узачак

Шимбә, 26 сентябрьдә, «Казан» агросәнәгать паркында «Осталар шәһәре» дип аталган авыл хуҗалыгы продукциясе һәм техник эшләнмәләр республика күргәзмә-ярминкәсе узачак.

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