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За сутки на Олимпиаде-2022 в Пекине выявили 45 новых случаев коронавируса, 25 – у членов сборных

45 новых случаев коронавируса выявлено за последние сутки на Олимпиаде-2022 в Пекине.  25 положительных тестов сдали спортсмены и другие члены сборных, 20 – иные лица, связанные с проведением Олимпиады.

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