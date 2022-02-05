За сутки на Олимпиаде-2022 в Пекине выявили 45 новых случаев коронавируса, 25 – у членов сборных

45 новых случаев коронавируса выявлено за последние сутки на Олимпиаде-2022 в Пекине. 25 положительных тестов сдали спортсмены и другие члены сборных, 20 – иные лица, связанные с проведением Олимпиады.
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