Дайджест дня: Веста с ESP, Jaguar без машин и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На Ладу Весту возвращается система стабилизации: АВТОВАЗ отрапортовал, что завершил двухлетний цикл испытаний и до конца августа начнет серийное производство машин с новым блоком ESP российской сборки.