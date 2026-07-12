Российские войска демонстрируют уверенное продвижение по всем направлениям СВО Министерство обороны Российской Федерации представило свежую сводку о ходе проведени.
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Российские войска демонстрируют уверенное продвижение по всем направлениям СВО Министерство обороны Российской Федерации представило свежую сводку о ходе проведени.
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