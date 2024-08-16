В ГД внесут проект, позволяющий НКО помогать в борьбе с нелегальными мигрантами

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале, что он совместно с депутатами от фракции ЛДПР внесет в Государственную думу законопроект, который позволит подключить некоммерческие организации (НКО) к профилактике нарушений в сфере миграции.