В ГД внесут проект, позволяющий НКО помогать в борьбе с нелегальными мигрантами

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале, что он совместно с депутатами от фракции ЛДПР внесет в Государственную думу законопроект, который позволит подключить некоммерческие организации (НКО) к профилактике нарушений в сфере миграции.
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