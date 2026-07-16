54-летняя Кармен Электра снялась для Playboy спустя 30 лет после дебюта в журнале

54-летняя Кармен Электра вновь снялась для Playboy — спустя 30 лет после своего дебюта в журнале. Актриса позировала на четвереньках и без бюстгальтера, одетая лишь в сетчатый комбинезон, туфли на шпильках и корсетный пояс.