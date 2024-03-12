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Дочь Даны Борисовой принимала “Оземпик”

Дочь Даны Борисовой принимала “Оземпик”

Несколько месяцев назад Дана Борисова сообщила, что сумела сбросить 12 килограммов веса, воспользовавшись препаратом, предназначенным для лечения диабета, который стал популярным среди зарубежных знаменитостей.

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