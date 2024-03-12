Дочь Даны Борисовой принимала “Оземпик”

Несколько месяцев назад Дана Борисова сообщила, что сумела сбросить 12 килограммов веса, воспользовавшись препаратом, предназначенным для лечения диабета, который стал популярным среди зарубежных знаменитостей.
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