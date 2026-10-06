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Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября

Поплатившийся за мир Гончаренко*, провалы ВСУ и нелепые "схемы" Киева. Хроника событий на утро 6 октября

Призывавшего трезво взглянуть на вещи Гончаренко* исключили из "Европейской солидарности". ВС РФ продолжают громить врага и технику, а аналитики поднимают на смех новые оборонительные планы ВСУ .

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