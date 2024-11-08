Российский электромобиль «Атом» представлен в новом дизайне

Художник представил свои визуальные размышления о взаимодействии человека и новых технологий. Уникальность процесса оклейки электромобиля заключается в том, что автор композиции работал с каждой деталью по отдельности, а не покрывал весь автомобиль целиком.
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