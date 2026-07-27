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"300 спутников к 2027 году": Орлов о перспективах низкоорбитальной группировки "Рассвет"

"300 спутников к 2027 году": Орлов о перспективах низкоорбитальной группировки "Рассвет"

К 2027 году спутниковая группировка "Рассвет" достигнет 300 аппаратов и перейдёт в коммерческую эксплуатацию, а уже в этом году запущенные спутники вернут военным возможности, утраченные после блокировки Starlink.

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