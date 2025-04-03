В народном календаре 3 апреля — день Кирилла Катаника. Можно окончательно прощаться с зимой, но поберегитесь — очень легко подхватить простуду.
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В народном календаре 3 апреля — день Кирилла Катаника. Можно окончательно прощаться с зимой, но поберегитесь — очень легко подхватить простуду.