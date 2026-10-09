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Царьград

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Налоги в России: За что должны и не должны платить пенсионеры

Налоги в России: За что должны и не должны платить пенсионеры

Какие налоги не платят пенсионеры в 2026 году, обнародован список налоговых льгот. Что не попало в перечень?Жителям России до 1 декабря необходимо оплатить целый ряд налогов.

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