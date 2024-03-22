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Отец пришел расстроенный с родительского собрания и заявил, что уходит из семьи: «Достало все, а больше всего – этот пятнадцатилетний паршивец!»

Отец пришел расстроенный с родительского собрания и заявил, что уходит из семьи: «Достало все, а больше всего – этот пятнадцатилетний паршивец!»

Отец пришел расстроенный с родительского собрания и заявил, что уходит из семьи: «Достало все, а больше всего – этот пятнадцатилетний паршивец!»— …Полжизни с мужем вместе прожили! – жалуется сорокалетняя Варвара.

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Комментарии
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дмитрий чагин
Знакомая ситуация. Добрая мамаша растит митрофаанушку, а папа разгребай!
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