Рогов: В рядах ВСУ под Запорожьем резко возросло число дезертиров

В рядах ВСУ на Запорожском направлении СВО резко увеличилось количество дезертиров. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава комиссии Общественной палаты России по делам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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