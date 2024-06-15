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Рогов: В рядах ВСУ под Запорожьем резко возросло число дезертиров

Рогов: В рядах ВСУ под Запорожьем резко возросло число дезертиров

В рядах ВСУ на Запорожском направлении СВО резко увеличилось количество дезертиров. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава комиссии Общественной палаты России по делам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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