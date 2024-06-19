Политнавигатор Сегодня мы продолжаем повествование о реалиях украинских регионов, которые нужно будет учитывать России после своей победы, для организации там успешного государственного строительства.
Русские в Запорожье: Ждём братской встречи
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Васильев
Хотя на Дальнем Востоке цены, как у них на огурцы,,,
Ответить
10 час.
Сергей Васильев
На Севере Дальнего Востока.
Ответить
10 час.
Альберт Волков
Перевал в Закарпатье, мосты через Тису и другие приграничные реки.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии