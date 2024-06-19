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Русские в Запорожье: Ждём братской встречи

Русские в Запорожье: Ждём братской встречи

Политнавигатор Сегодня мы продолжаем повествование о реалиях украинских регионов, которые нужно будет учитывать России после своей победы, для организации там успешного государственного строительства.

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Комментарии
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Сергей Васильев
Хотя на Дальнем Востоке цены, как у них на огурцы,,,
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10 час.
Сергей Васильев
На Севере Дальнего Востока.
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10 час.
Альберт Волков
Перевал в Закарпатье, мосты через Тису  и другие приграничные реки.
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2 час.

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