Лолита Милявская подставила Глызина

Певицу Лолиту Милявскую не стали вырезать из шоу «Суперстар!». Алексей Глызин стал победителем четвертого сезона шоу «Суперстар!» За первое место он боролся с Игорем Наджиевым, Феликсом Царикати и Каем Метовым.