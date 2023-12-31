Лолита Милявская подставила Глызина

Певицу Лолиту Милявскую не стали вырезать из шоу «Суперстар!». Алексей Глызин стал победителем четвертого сезона шоу «Суперстар!» За первое место он боролся с Игорем Наджиевым, Феликсом Царикати и Каем Метовым.
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