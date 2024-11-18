Опыт СССР можно применять в решении проблемы трудовой миграции — специалист

Опыт СССР можно использовать в решении проблемы трудовой миграции. Такое мнение высказала социолог и политолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева 18 ноября в комментарии РИА Новости Крым.
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