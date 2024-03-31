Россиянам посоветовали самостоятельно копить на достойную пенсию

Россиянам рассказали, что есть способ получать пенсию в размере более 70 тысяч рублей. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева в беседе с «Лентой.
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