Борьба с незаконной миграцией: рецепт от Дональда Трампа

"...Москва играет в «дружбу народов»...". Что за бред? Циникам, которые нами управляют, понятия дружбы неведомо. И это правильно с точки зрения государственных интересов (как в Штатах и Китае). Другое дело, что нашим чиновникам неведомо и понятие "государственные интересы". Нынче во власть идут, чтобы блюсти ЛИЧНЫЕ интересы, пусть и в ущерб государственным. Наши всепрощающие (для некоторых) законы это позволяют делать, так сказать, вполне законно.То есть данная ситуация с мигрантами выгодна истинным хозяевам страны - олигархам, во власти сидят их лоббисты ( как и в любой капстране), поэтому все касающиеся этой проблемы инициативы, выдвигаемые государственниками (которых во власти пренебрежимо мало), обречены на провал.

" И их нельзя за это винить – в политике зачастую всегда действует право сильного, и если страна проявляет слабость и не способна жестко отстаивать свои национальные интересы, то этим, несомненно, будут пользоваться другие." Ну, так все правильно: СрАзия считает нас терпилами, которых НУЖНО доить и помыкать Причем - безнаказанно! Более того, с осознанием этого мигры к нам и едут! С чем нас и поздравляю!!

Виктор Борисов

Рахмон и Закиров сплавляют нам арабизированных басмачей целыми джамаатами. Мигранты - это гости, к сожалению, иммигранты совсем другое дело. Проблема гораздо глубже. Нам навязали другую экономику теневого базара. Пешавар. Это привело к деградации наших трудовых ресурсов. Иностранцы уже диктуют свои условия и требуют другую зарплату. Власти ничего не могут сделать, так как их заменить не кем и за ними мощное лобби. Есть ещё и социальная проблема арабизации России, что ведёт к разделению людей и созданию конфликтов. Арабский шариат противостоит Конституции. А это уже борьба идеологическая, и нам противопоставить им нечего. Патент - это хитрая выдумка лоббистов придать цунами из Туркестана приличный вид, а не настоящий контроль, которого по сути давно нет кроме рейдов на базары. Режим открытых дверей действует. Контроль утерян. Пакистан выдворяет два миллиона афгано-таджиков в Афганистан. Эта масса будет перенаправлена Рахмоном и афганскими мулло к нам. Два миллиона означает десять плюсом. Целые джамааты из огромных семей не имеют ничего. Иран, арабы, узбеки их не пустят к себе как и арабов из Газы. Нам навяжут их как полезных работников в любом случае. Мы даже не узнаем. Наш гос знак печатает таджикские паспорта миллионами. Кому их раздают мы не знаем. Чем они будут заниматься в Москве, МО и Питере? Делать джихад. Больше они ничего делать не умеют --