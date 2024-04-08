«Только что говорил с Петей. Настя рядом», — друг семьи Заворотнюк о ее самочувствии

В сети регулярно появляется информация о самочувствии или о событиях в жизни Анастасии Заворотнюк. Лишь малую долю всего написанного подтверждают или опровергают члены семьи актрисы (чаще всего это делает ее старшая дочь Анна, которая не приемлет распространение лживых сплетен о своих близких).
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