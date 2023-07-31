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Лапорта очень зол на «ПСЖ» из-за Дембеле. «Барса» готова объявить парижанам «войну»

По информации Cope, президент «Барселоны» очень злится на «ПСЖ» за намерение подписать вингера. Лапорта пытался убедить Дембеле остаться, но не смог.

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