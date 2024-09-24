Алаудинов: ВСУ заводят в Курскую область новые подразделения и отряды БПЛА

ГБ

Геннадий Бережнов

ВСУ заводят в Курскую область новые подразделения и отряды БПЛА, а встречать их не кому или что? Ширина клина на границе 40 км. и с обеих сторон может простреливаться или это была 40 км. Сложно по писанине что то сказать как и поверить!