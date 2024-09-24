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Царьград

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Алаудинов: ВСУ заводят в Курскую область новые подразделения и отряды БПЛА

Алаудинов: ВСУ заводят в Курскую область новые подразделения и отряды БПЛА

Противник завёл в Курскую область новые подразделения и беспилотные отряды, заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
ВСУ заводят в Курскую область новые подразделения и отряды БПЛА, а встречать их не кому или что? Ширина клина на границе 40 км. и с обеих сторон может простреливаться или это была 40 км. Сложно по писанине что то сказать как и поверить!
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